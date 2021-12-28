НХЛ анонсировала следующий матч "Вашингтона" видео с Овечкиным

На опубликованных кадрах показали нарезку голов российского хоккеиста.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) анонсировала следующий матч "Вашингтона" видео с форвардом команды Александром Овечкиным. Ролик опубликовали в соцсетях лиги.

"Вашингтон" встретится с "Калгари" в ночь на 26 февраля. На опубликованных кадрах показали нарезку нескольких голов российского хоккеиста. В конце появляется надпись "13 шагов до истории". Речь идет о количестве шайб, которые Овечкину необходимо забросить, чтобы обойти Уэйна Гретцки и занять первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" одолели "Питтсбург", Панарин отметился передачей.

Видео: nhl.com