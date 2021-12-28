НХЛ анонсировала следующий матч "Вашингтона" видео с Овечкиным

Национальная хоккейная лига (НХЛ) анонсировала следующий матч "Вашингтона" видео с форвардом команды Александром Овечкиным. Ролик опубликовали в соцсетях лиги.
"Вашингтон" встретится с "Калгари" в ночь на 26 февраля. На опубликованных кадрах показали нарезку нескольких голов российского хоккеиста. В конце появляется надпись "13 шагов до истории". Речь идет о количестве шайб, которые Овечкину необходимо забросить, чтобы обойти Уэйна Гретцки и занять первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" одолели "Питтсбург", Панарин отметился передачей.
Видео: nhl.com
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