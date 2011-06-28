NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению раковых клеток кожи

Журналисты узнали о том, что пациент хорошо восстанавливается после процедуры.

Бывший американский президент-демократ Джо Байден вновь перенес операцию по удалению раковых клеток кожи. Соответствующей информацией с аудиторией поделились местные журналисты с телеканала NBC News со ссылкой на пресс-секретаря экс-лидера страны. В СМИ узнали о том, что пациенту сделали так называемую операцию Моса. Речь идет о хирургическом вмешательстве, которое используется для лечения самых распространенных форм рака кожи. В публикации отмечается, что Джо Байден хорошо восстанавливается после процедуры. Однако пресса не уточнила, когда именно Джо Байден перенес операцию. При этом известно, что в прошлом месяце были опубликованы его фотографии с большим швом на голове.

Напомним, что 18 мая офис американского политика Джо Байдена сообщил, что у бывшего главы государства диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. В марте 2023 года политический лидер перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Действующий президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что о диагнозе Джо Байдена медикам стало известно только сейчас. Он намекнул широкой общественности на возможное сокрытие информации предыдущей администрацией из Вашингтона. При этом Дональд Трамп выразил слова поддержки бывшему оппоненту.

Байден продал права на мемуары за десять миллионов долларов, пишут СМИ.

Фото: Telegram / Абзац