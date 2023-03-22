Байден продал права на мемуары за десять миллионов долларов, пишут СМИ

Политик продал права на книгу компании Hachette Book Group.

Бывший американский президент-демократ Джо Байден продал права на свои будущие мемуары издательской компании Hachette Book Group за десять миллионов долларов. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные неназванные источники, знакомые с информацией. В СМИ указали читателям, что автора-политика представляло агентство Creative Artists в рамках сделки. Hachette Book Group получила права на распространении книги по всему миру. Газета также не приводит будущее название книги и говорит о том, что пока не назначена дата публикации.

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Напомним, что свет увидела книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" под авторством журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней утверждается, со ссылкой на чиновников из бывшей вашингтонской администрации, что Джо Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои должностные обязанности в критических ситуациях. Иностранный политик якобы пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета министров.

Байден признался в использовании автоподписи для указов о помиловании.

Фото: YouTube / Joe Biden