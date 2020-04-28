НБА разрешит клубам открыть тренировочные базы не раньше 8 мая

Такая возможность будет в некоторых городах и штатах.

Журналист New York Times Марк Штейн в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА - прим.) разрешит клубам возобновить тренировочный процесс с 8 мая. В этот день планируют открыть тренировочные центры.

При этом отмечается, что такая возможность будет не во всех городах и штатах. Решение о допуске клубов для проведения тренировок будут принимать местные органы власти. В занятии смогут принимать участие не более четырех баскетболистов одновременно.

Напомним, 12 марта НБА приостановила сезон после того, как игрок команды "Юта Джазз" Руди Гобер заразился коронавирусом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все матчи спортивных лиг начнутся без зрителей.

Видео: YouTube / NBA