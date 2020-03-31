НБА планирует сократить плей-офф и доиграть сезон

Серия из семи матчей может сократиться до трех.

По информации газеты The New York Post, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА - прим.) рассматривает несколько вариантов завершения сезона, приостановленного в связи с эпидемией коронавируса.

Руководство турнира планирует сократить серию плей-офф с семи матчей до трех. Таким образом, для того, чтобы выйти в следующий раунд, командам будет достаточно одержать две победы. Владельцы клуба предлагают альтернативный вариант завершения сезона - провести полноценный розыгрыш плей-офф, но без зрителей на трибунах.

Напомним, 12 марта НБА приостановила сезон после того, как игрок команды "Юта Джазз" Руди Гобер заразился коронавирусом.

Ранее стало известно, что сезон в Единой лиге ВТБ не будет доигран.

Видео: YouTube / Mixes&More HD