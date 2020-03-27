Единая лига ВТБ официально отменила сезон

Руководство лиги выступило с заявлением на официальном сайте турнира.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ по баскетболу Илона Корстин выступила с заявлением на официальном сайте турнира о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с угрозой распространения коронавируса.

"В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат Единой лиги ВТБ продолжать нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков", - сказала Корстин.

Также в своем заявлении Корстин выразила надежду на то, что нынешняя ситуация никак не повлияет на следующий сезон Единой лиги ВТБ, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки.

Напомним, 26 марта президент саратовского "Автодора" Владимир Родионов сообщил о том, что сезон в Единой лиге ВТБ не будет доигран.

Ранее стало известно об отмене сезона в Континентальной хоккейной лиге.

Видео: YouTube / VTBUnitedLeague, World Business Channel