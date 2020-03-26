Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщил президент саратовского "Автодора".

Руководство Единой лиги ВТБ по баскетболу приняло решение досрочно завершить сезон 2019/20 в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщил президент саратовского "Автодора" Владимир Родинов в интервью агентству "РИА Новости".

"Недавно было принято решение, что сезон Единой лиги ВТБ завершен. Не могу раскрыть всех деталей, но решение было аналогично тому, что приняло руководство Континентальной хоккейной лиги. Думаю, именно оно во многом и повлияло на итоговый вердикт баскетбольной лиги", - сказал Родионов.

Отметим, что на данный момент руководство Единой лиги ВТБ не выступало с официальным заявлением об отмене сезона.

Напомним, 13 марта Единая лига ВТБ приостановила чемпионат. Позже стало известно, что пауза должна продлиться до 10 апреля.

Видео: YouTube / VTBUnitedLeague