Единая лига ВТБ остановила сезон из-за коронавируса

В адрес руководства пришло письмо от участников турнира.

Руководство Единой лиги ВТБ выступило с заявлением о необходимости остановить текущий розыгрыш турнира в связи с эпидемией коронавируса.

"ФИБА (Международная федерация баскетбола - прим.), под эгидой которой выступает Единая лига ВТБ, ранее объявила о приостановке всех проводимых турниров из-за пандемии коронавируса с 13 марта. Несмотря на то, что официальных документов в лигу не поступало, после обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, руководство лиги приняло решение временно приостановить сезон 2019/20. Также в лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания" - цитирует руководство лиги официальный сайт турнира.

В заявлении отмечается, что в Эстонии, где выступает один из участников регулярного чемпионата, "Калев", уже введено экстренное положение из-за коронавируса.

Напомним, НБА приостановила сезон после заражения коронавирусом игрока "Юты".

Фото: VK / @vtbleague