Игорь Коротченко рассказал об активности разведки в Эстонии.

НАТО втягивает Российскую Федерацию в шпионскую войну. Об этом сообщил эксперт Игорь Коротченко. Он рассказал журналистам о том, что на территории Эстонии действуют сильные разведывательные службы, которые находятся под управлением Минобороны. Также в стране работает самостоятельная контрразведка КаПо. В РФ уверены, что Таллинн принимает в качестве участницы Североатлантического альянса активно участие в шпионаже против Москвы.

Эксперт пояснил, что все больше дипломатов, прибывающих на территорию РФ, оказываются агентами иностранных спецслужб. Эта ситуация угрожает национальной безопасности страны. Коротченко напомнил, что недавно из России МИДу пришлось выдворить эстонского консула Марта Лятте. Дипломат пытался получить сведения о планах военных в Арктике. При этом официальные власти Таллинна заявили о непричастности своего гражданина к шпионажу.

Коротченко сообщил о реакции Байдена и Пентагона на новый истребитель России.

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