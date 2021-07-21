Коротченко сообщил о реакции Байдена и Пентагона на новый истребитель России

Эксперт оценил реакцию США на истребитель пятого поколения Checkmate.

Российский аналитик Игорь Коротченко в программе "60 минут" сообщил о реакции американского президента Джо Байдена и Пентагона на новый истребитель "Сухого", презентованный в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2021. Самолет пятого поколения Checkmate стал очередным неприятным для США сюрпризом, полагает эксперт. Он уточнил, что Национальное разведывательное управление предоставило в Белом доме сводку, которая полностью была посвящена России. За последние сутки местные эксперты успели обработать данные и дать комплексную оценку ситуации.

Аналитик заметил, что российский Checkmate гораздо легче, чем истребитель Су-57. Инженеры получили легкость управления и маневрирования за счет использования одного двигателя. В США окрестили российскую авиационную новинку необычно - словом Screamer ("Крикун"). В переводе на русский оно означает нечто сенсационное и мощное. В России борт будет известен как Су-75.

Крик раздался в Пентагоне, и они ассоциативно дали самолету такое название. Это реальный конкурент американскому F-35. Мы имеем серьезную заявку на занятие своего сегмента в кластере. Это вещи, которые способны производить три-четыре страны мира. Игорь Коротченко, военный эксперт РФ

Кроме нового истребителя РФ ЦРУ также заинтересовались испытаниями противовоздушного комплекса С-500. Этот комплекс способен поражать объекты в космическом пространстве.

Мантуров: истребитель Checkmate составит конкуренцию F-35A и Gripen.

Фото: YouTube/Ростех

Видео: YouTube / Россия 24