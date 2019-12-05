Марк Рютте поддержал действия США на Ближнем Востоке.

НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте в интервью для западного телеканала Newsmax.

Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО. Марк Рютте, генсек НАТО

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали операцию против иранского руководства. В Тель-Авиве заявили, что стремятся к тому, чтобы власти из Тегерана не получили собственное ядерное оружие. Белый дом д выступил с угрозами по ликвидации морского флота исламской республики, а также местной оборонной промышленности. Вашингтонская администрация и коллективный Запад призвали граждан Ирана свергнуть правящий режим. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак противников в стране стали не менее 787 человек, включая верховного политического лидера Али Хаменеи.

Боуз: Рютте готов искажать факты в угоду Белому дому.

Фото и видео: YouTube / Newsmax