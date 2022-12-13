Йенс Столтенберг рассказал, что эта тема остается приоритетом для военного блока.

НАТО ожидает, что Финляндия станет членом альянса до выборов в парламент Турции. Соответствующее заявление в ходе выступления перед европейскими журналистами в Брюсселе на пресс-конференции сделал генеральный секретарь Североатлантического военного блока Йенс Столтенберг. Чиновник заметил, что говорит о дате до 14 мая, когда на территории исламской республики запланировано голосование. При этом в НАТО сейчас не могут официально назвать никаких дат относительно вопроса вступления Швеции. Однако, по словам генсека, речь идет о теме-приоритете для стран.

Я получил заверения, что парламент Венгрии ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в ближайшее время, а парламент Турции сделает это до предстоящих выборов. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным и содержательным механизмом.

Фото и видео: YouTube / NATO News

