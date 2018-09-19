НАТО осознает важность поддержки плана по Украине, заявили в МИД Словакии

Юрай Бланар считает, что предложение по конфискации активов России не должно мешать мирным переговорам с Москвой.

Большинство стран-членов НАТО понимают необходимость поддержки американского мирного плана по Украине. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Словаки Юрай Бланар. Соответствующее заявление европейского политика опубликовано на официальном YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Думаю, что большинство партнеров по НАТО понимают, что необходимо поддерживать эту инициативу США максимально. У нас четкая позиция: это должно быть при участии Украины и соответствующем участии европейских партнеров. Юрай Бланар, глава МИД Словакии

Иностранный дипломат из Братиславы заметил, что касательно европейской инициативы, которая касается конфискации российских активов, Словакия будет подходить прагматично. В МИД указали, что переговоры о мирном решении регионального конфликта не должны быть поставлены союзниками под угрозу.

Фото: Facebook / Juraj Blanár