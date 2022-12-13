НАТО оказала военную помощь Украине в размере $55 млрд с начала конфликта

Ллойд Остин открыл встречу "Рамштайн" в ФРГ.

Объем оказанной коллективным Западом военной помощи Вооруженным силам Украины, оказанной международными странами НАТО с начала специальной военной операции России, составил в общей сложности 55 миллиардов долларов. Соответствующее заявление в рамках выступления на встрече глав министерств по обороне Североатлантического военного альянса на авиабазе "Рамштайн" в Германии сделал шеф Пентагона Ллойд Остин.

Участники контактной группы НАТО по Украине с начала [СВО] оказали военную помощь Украине в размере $55 млрд. Ллойд Остин, глава Минобороны США

Остин выразил надежду, что Швеция станет членом НАТО до саммита в июле.

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