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НАТО оказала военную помощь Украине в размере $55 млрд с начала конфликта

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Ллойд Остин открыл встречу "Рамштайн" в ФРГ.

Объем оказанной коллективным Западом военной помощи  Вооруженным силам Украины, оказанной международными странами НАТО с начала специальной военной операции  России, составил в общей сложности 55 миллиардов долларов. Соответствующее заявление в рамках выступления на встрече глав министерств по обороне Североатлантического военного альянса на авиабазе "Рамштайн" в Германии сделал шеф Пентагона Ллойд Остин.

Участники контактной группы НАТО по Украине с начала [СВО] оказали военную помощь Украине в размере $55 млрд.

Ллойд Остин, глава Минобороны США

Остин выразил надежду, что Швеция станет членом НАТО до саммита в июле.

Фото и видео: YouTube / Reuters

 

Теги: военная помощь, ллойд остин, нато, пентагон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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