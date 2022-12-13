Остин выразил надежду, что Швеция станет членом НАТО до саммита в июле

Он напомнил, что недавно Финляндия стала членом Североатлантического альянса.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция в ближайшее время станет членом НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Полом Йонсоном.

Ллойд находится в Стокгольме с официальным визитом. Он напомнил, что недавно Финляндия стала членом Североатлантического альянса. Теперь, по его словам, министр обороны США рассчитывает на вступление в НАТО Швеции.

Для ясности, мы рассчитываем, что это случится до саммита в июле. Ллойд Остин, министр обороны США

Ранее эксперты прокомментировали вступление Финляндии в НАТО.

Фото: YouTube / Defense Now