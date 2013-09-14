НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган

Глава Турции провел брифинг перед вылетом на саммит НАТО.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил местным журналистам о том, что Североатлантический военный альянс не может стать стороной регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе брифинга со СМИ, проведенного на территории аэропорта перед своим вылетом в Вашингтон на летний саммит НАТО.

Мы поддерживаем целостность Украины. Мы говорим, что НАТО не должна быть стороной в этой войне. Каждый день, когда "говорят оружия", показывает, насколько мы точны. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Москва считает, что поставки вооружений для армии киевского режима мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в региональный конфликт. Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для российских военнослужащих. По его словам, Вашингтон и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только военными поставками, но и подготовкой профессиональных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других европейских стран.

Эрдоган заявил, что знает кукловодов, готовивших заговор.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan