Эрдоган заявил, что знает кукловодов, готовивших заговор

Глава Турции прокомментировал попытку госпереворота в стране.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании местного парламента после сообщений о попытке государственного переворота в стране, заявил законодателям о том, что власти прекрасно знают, кто именно готовил заговор. Иностранный политик связал деятельность предполагаемых преступников с запрещенной в Турции организацией FETÖ. Глава государства подчеркнул, что те, кто хочет отдать долг этому движению, "никогда не сидят сложа руки". По мнению президента, властям больше подходит путь, связанный с проявлением достоинства и терпимости.

Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган заявил о готовности провести мирные переговоры с участием России и Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости