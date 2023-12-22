  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:16
52
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Эрдоган заявил о готовности провести мирные переговоры с участием России и Украины

0 0

Глава Турции считает, что Москва должна стать участником мирного саммита вместе с Киевом.

Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит между Россией и Украиной. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Стамбуле сделал местный президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее политики провели двусторонние рабочие переговоры.

К сожалению, наша дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов.  Мы готовы провести мирный саммит, в котором будет участвовать и Россия.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган обсудил с Зеленским безопасность в Черном море и зерновую сделку.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: переговоры, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии