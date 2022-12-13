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НАТО намерена рассмотреть на саммите в Вильнюсе гарантии безопасности для Украины

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Генсек военного блока рассказал о единственном пути будущего членства Киева в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года будет обсуждать гарантии безопасности для Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Иностранный гость впервые прибыл в страну после начала там специальной военной операции. Он добавил, что основной темой встречи оборонных министров НАТО на базе "Рамштайн" в Германии будет обеспечение условий для того, чтобы киевский режим победил в противостоянии с Россией. Этот сценарий Столтенберг назвал единственным путем к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о вступлении Украины в блок.

Я понимаю, что президент Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Страны НАТО уже помогли Украине на 150 миллиардов евро, заявил Столтенберг.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

 

Теги: йенс столтенберг, литва, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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