НАТО начнет учения по ядерному сдерживанию 13 октября

Марк Рютте сообщил о регулярных военных учениях стран-членов блока.

Североатлантический военный альянс приступит 13 октября к проведению маневров по ядерному сдерживанию. Соответствующее заявление сделал журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Иностранный эксперт отметил, что во время обучения солдат не ожидается применение реальных снарядов. Известно, что воздушные учения проводятся ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств-членов блока. Мероприятия включают в себя отработку алгоритмов и маневров с целью нанесения потенциальных ядерных ударов по России.

НАТО с 13 октября будет проводить свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Марк Рютте, генсек НАТО

Фото: YouTube / NATO News