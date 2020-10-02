Рютте повысил голос на премьера Эстонии в споре о реакции на полет МиГ-31

В НАТО призвали не так часто подавать сигналы об угрозах.

Генеральный секретарь Североатлантического венного альянса Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристеном Михалом в споре о реакции на полет МиГ-31 над воздушным пространством госудаоства-члена НАТО. Соответствующей информацией со своей аудиторией поделились иностранные журналисты из американского телеканала FOX News со ссылкой на трех европейских чиновников. Источники объяснили СМИ, что разногласия в блоке возникли еще на прошлой неделе в связи с тем, что власти из Таллина задействовали четвертую статью о консультациях в ситуации, когда страна чувствует для себя угрозу по безопасности. Генсек НАТО указал коллеге, что слишком частое использование этой статьи рискует "ослабить силу" международного договора. Далее Марк Рютте якобы повысил голос на эстонского представителя. Он предупредил, что альянс должен быть осторожен в том, как часто можно подавать сигналы тревоги.

Напомним, что эстонские власти выступили с утверждением о том, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство прибалтийской республики. В связи с инцидентом два итальянских боевых самолета F-35 американского производства из состава патрулирующих сил НАТО поднимались в воздух над Эстонией. В российском министерстве по обороне заметили, что наши истребители не нарушали воздушные границы. Плановый полет трех бортов МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а также без нарушений границ других государств. По данным военнослужащих, это подтверждается средствами объективного контроля.

