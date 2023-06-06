НАТО на саммите в Вильнюсе планирует активизировать оказание помощи Украине

Йенс Столтенберг рассказал о предстоящем саммите НАТО в Литве.

Страны - члены Североатлантического военного альянса на предстоящей встрече на высшем уровне, которая пройдет в июле в литовском городе Вильнюсе, договорятся об активизации военной и финансовой помощи Украине. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите "Бухарестской девятки" в Братиславе.

Решения, которые мы примем на саммите в Вильнюсе, будут значительными. Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

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Фото и видео: YouTube / NATO News