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НАТО на саммите в Вильнюсе планирует активизировать оказание помощи Украине

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Йенс Столтенберг рассказал о предстоящем саммите НАТО в Литве.

Страны - члены Североатлантического военного альянса на предстоящей встрече на высшем уровне, которая пройдет в июле в литовском городе Вильнюсе, договорятся об активизации военной и финансовой помощи Украине. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите "Бухарестской девятки" в Братиславе.

Решения, которые мы примем на саммите в Вильнюсе, будут значительными. Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Главы МИД НАТО обсудили создание "Совета НАТО — Украина".

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: военная помощь, йенс столтенберг, нато, саммит нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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