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НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров

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Глава МИД РФ рассказал о реакции Запада на украинский кризис.

Страны-члены Североатлантического оборонного альянса фактически воюют на стороне киевского режима и Вооруженных сил Украины, поэтому еще глубже втягиваться в конфликт коллективному Западау уже некуда. Такое мнение высказал в рамках совместной пресс-конференции в Москве с иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже, по-моему, некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима.

Сергей Лааров, глава МИД России

Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России

Теги: всу, иран, мид, нато, сергей лавров, хосейн амирабдоллахиан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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