Глава МИД РФ рассказал о реакции Запада на украинский кризис.

Страны-члены Североатлантического оборонного альянса фактически воюют на стороне киевского режима и Вооруженных сил Украины, поэтому еще глубже втягиваться в конфликт коллективному Западау уже некуда. Такое мнение высказал в рамках совместной пресс-конференции в Москве с иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже, по-моему, некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима. Сергей Лааров, глава МИД России

Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России