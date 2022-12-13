Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров

Глава МИД РФ рассказал о том, что страны отказались "таскать каштаны из огня" для США и англосаксов.

Западные попытки изолировать Россию провалились. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Дипломат добавил, что недружественные страны приложили титанические усилия для выполнения задачи, но потерпели поражение. Чиновник добавил, что сейчас мало кто согласится"таскать каштаны из огня" для бывших метрополий, так как современный мир остается многополярным. В МИД РФ добавили, что порядка трех четвертей государств на планете отказались присоединяться к антироссийскому санкционному давлению.

Несмотря на титанические усилия наших недругов, их попытки изолировать Россию на международной арене провалились. Это признают, хотя и сквозь зубы, сами представители правящих кругов недружественных стран. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров пояснил, что многие страны мира заняли сбалансированную, взвешенную позицию по украинском у кризису и вокруг нее, несмотря на беспрецедентные давление, шантаж и угрозы со стороны коллективного Запада.

Лавров: Китай, Индия и другие страны не станут помогать Западу сохранять гегемонию в мире.

Фото и видео: МИД России