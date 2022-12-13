Лавров: Китай, Индия и другие страны не станут помогать Западу сохранять гегемонию в мире

Глава МИД РФ рассказал о том, что страны не "будут доставать каштаны из огня".

Китай и Индия, а также ряд других государств Евразийского континента, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки не намерены помогать коллективному Западу удерживать собственную гегемонию на мировой арене. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник пояснил, что современный мир является многополярным, поэтому никто в текущих условиях не захочет "таскать каштаны из огня" для бывших метрополий". По мнению дипломата, это решение связано с тем, что идет в разрез с национальными интересами остальных держав.

Поэтому вполне закономерно, что около трех четвертей государств мира не присоединились к антироссийским санкциям. Все они заняли сбалансированную, взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров пояснил, что многие страны мира сейчас прекрасно понимают, о чем идет речь, поэтому они не хотят поступаться своими законными национальными интересами ради того, чтобы помогать англосаксам и их сподручным.

Лавров: РФ будет определяться с перспективами взаимодействия с Западом на своих условиях.

Фото и видео: МИД России