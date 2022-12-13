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Лавров: РФ будет определяться с перспективами взаимодействия с Западом на своих условиях

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В МИД РФ призвал европейских коллег "протрезветь".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что страна определится с дальнейшими перспективами взаимодействия с коллективным Западом на своих условиях в тот момент, когда и если руководство этих государств протрезвеет. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления  на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Когда и если они протрезвеют, мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними. Но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани приличий.

Фото и видео: МИД России

Теги: дипломаты, запад, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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