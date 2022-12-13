Лавров: США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани приличий

Он подчеркнул, что от Вашингтона можно ожидать чего угодно.

США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани приличий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, заявление представителя Белого дома о неприемлемости говорить о призывах к миру на Украине по итогам саммита Москвы и Пекина обсуждали на встрече двух делегаций. Он подчеркнул, что от Вашингтона можно ожидать чего угодно.

Китайская сторона отражает традиции великой цивилизации, которой не одна тысяча лет. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров рассказал о "нервной" реакции США на резолюцию по "Северным потокам".

Фото: МИД России