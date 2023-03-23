Глава МИД РФ оценил "нейтралитет" ООН по диверсии в Балтийском море.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о "нервной" реакции США на резолюцию по "Северным потокам". Однако Москва намерена добиваться правды в произошедшей диверсии в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление министр по внешней политике сделал в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из африканской страны Бурунди. Дипломат выразил надежду на то, что генеральный секретариат ООН осознает свою международную ответственность за вопросы борьбы с терроризмом.

Будем добиваться правды. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что постоянное представительство внесло проект резолюции в СБ ООН с просьбой к генсекретарю ООН организовать беспристрастное, объективное, транспарентное расследование с широким участием международных экспертов. В этом вопросе Россию поддерживает Китай.

Лавров назвал возможные поставки снарядов с обедненным ураном Киеву шагом к эскалации.

Фото и видео: МИД России