Глава МИД РФ оценил заявление замминистра обороны Соединенного Королевства.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Вооруженным силам Украины представляют из себя шаг к серьезной эскалации ситуации в регионе. Соответствующее заявление дипломат сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из Эритреи, с которым он встретился в Сочи. Эксперт добавил, что Россия привержена международным нормам ведения боевых действий и собственной национальной доктрине.

Что касается нашей реакции, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях... Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Кроме собственных танков Challenger 2, Великобритания передаст киевскому режиму боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Лавров: прокурор МУС только выполняет заказы Запада, игнорируя преступления США.

Фото и видео: МИД России