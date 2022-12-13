Карима Хана в России назвали "натурализированным англосаксом".

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан только выполняет те международные задачи, которые были перед ним поставлены западными странами, которые в свою очередь запрещают данной организации расследовать военные преступления, осуществляемые самими странами-участницами НАТО. СОответствующее заявление дипломат сделал в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Эритреи. Политики встретились на рабочем мероприятии в Сочи.

Как мы все могли убедиться, выполняет заказы своих хозяев, которые натравливают его на выискивание надуманных предлогов, несуществующих фактов, для того чтобы продвигать повестку дня так называемого коллективного Запада. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал о расширении возможностей РФ в Арктике.

Фото и видео: МИД России