Глава МИД РФ оценил задачи страны по развитию региона Крайнего Севера.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров рассказал о расширении возможностей РФ в Арктике. В ходе видеообращения к участникам пленарного заседания нпучно-практической конференции по вопросам климатических изменений и таяния вечной мерзлоты дипломат отметил, что важно учитывать риски для инфраструктуры. В мероприятии принимают участие свыше 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии.

Показательно, что согласно имеющимся оценкам, темпы роста температуры воздуха в Заполярье превышают среднемировые более чем в два раза. Потепление облегчает навигацию по северным речным и океаническим маршрутам, расширяя возможности доставки грузов в труднодоступные районы Крайнего Севера. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат отметил постоянное увеличение внимания международного сообщества к арктическому региону. Задача России кроется вы том , чтобы сохранить мир и стабильность на данной территории, а также повысить экологическую устойчивость, обеспечить благоприятные условя для социально-экономического развития зоны. В качестве одного из методов достижения цели заявлено взаимовыгодное международное сотрудничество в интересах освоения Крайнего Севера, балансировка сочетания социальных, экономических и природоохранных аспектов.

МИД не увидел необходимости для диалога с Западом по Южному Кавказу.

Фото и видео: МИД России