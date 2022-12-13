МИД не увидел необходимости для диалога с Западом по Южному Кавказу

Сергей Лавров полагает, что предпринимаются попытки устроить в регионе "цветную революцию".

Российское внешнеполитическое ведомство не увидело возможности или необходимости для диалога с коллективным Западом по вопросу Южного Кавказа. Соответствующее заявление в ходе совместного выступления с армянским министром по иностранным делам Араратом Мирзояном сделал российский дипломат Сергей лавров в Москве. Таким образом специалист ответил на вопрос корреспондентов.

Я не вижу сейчас никаких возможностей, да и, честно говоря, необходимости развития какого-либо диалога с Западом по Южному Кавказу, как и по большинству других вопросов международной региональной повестки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Руководитель МИД РФ подчеркнул, что в настоящее время международные эксперты из недружественных стран занимаются мероприятиями, которые можно назвать подготовкой к очередной "цветной революции". Сергей Лавров заметил, что такие планы Западом не сильно скрываются, а все правительственные организации, ответственные за эти работы, известны общественности.

В Армении заявили, что не отказывались от размещения миссии ОДКБ в приграничных районах.

Фото и видео: МИД России