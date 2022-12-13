В Армении заявили, что не отказывались от размещения миссии ОДКБ в приграничных районах

Арарат Мирзоян напомнил, что переговоры по зоне ответственности все еще ведутся.

Глава министерства по иностранным делам Армении Арарат Мирзоян рассказал о том, что его страна никогда не отказывалась от размещения миссии ОДКБ в приграничных районах. Дипломат в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве уточнил, что ведется работа в этом направлении. Однако в какой-то момент у властей Еревана сложилось впечатление в том, что возникли некие сложности по согласованию зоны ответственности международной миссии.

Проект решения находится на столе. По нашему восприятию, коллеги из ОДКБ косвенно, но согласно нашему впечатлению, ОДКБ сама не признавала четкую зону ответственности. С нашей точки зрения, это был несколько проблематично. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

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Фото и видео: МИД России