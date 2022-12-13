Лавров: Россия помогла Армении обеспечить рекордный рост ВВП

Глава МИД РФ напомнил, что Москва является ведущим инвестором в экономику Армении.

Россия помогла Армении обеспечить рекордный рост ВВП. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Лавров напомнил, что Москва является ведущим инвестором в экономику Армении. По его словам, в прошлом году торговля почти удвоилась и достигла отметки в 5 млрд долларов. Глава МИД подчеркнул, что пока приходится считать в долларах, "но это временно". Он добавил, что российские компании также являются лидерами по отчислению в бюджет Армении, по созданию рабочих мест.

Ранее Лавров назвал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии заявкой на долгую конфронтацию.

Видео: МИД России