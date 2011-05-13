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NASA запустило исследовательский зонд Lucy к троянским астероидам Юпитера

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До небесных тел аппарат доберется не раньше 2025 года.

NASA запустило исследовательский зонд Lucy к троянским астероидам Юпитера. Об этом сообщается на официальном сайте американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Запуск ракеты-носителя Atlas V от компании United Launch Alliance прошел успешно. 

Ученые ждут, что космический аппарат достигнет астероидов Юпитера к апрелю 2025 года. Зонд завершит свою миссию к марту 2033 года. Данная операция NASA стала первой для изучения данных небесных тел. Американцы надеются получить ответы на некоторые вопросы о том, как формировалась Солнечная система.

Напомним, что троянские астероиды - это небольшие объекты, находящиеся в точках, где гравитация Солнца и планеты уравновешиваются. Небесные тела движутся вокруг Солнца по орбите вдоль Юпитера. Подобных астероидов около планеты - порядка шести тысяч. В большинстве они скомпонованы в две большие группы. Около Земли специалисты нашли только один похожий астероид. 

На борту МКС впервые удалось вырастить перец.

Фото и видео: www.nasa.gov
 

Теги: lucy, nasa, исследовательский зонд, троянский астероид, юпитер
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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