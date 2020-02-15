На борту МКС впервые удалось вырастить перец

Урожай соберут в конце октября и начале ноября.

Астронавты США впервые смогли вырастить перец на борту Международной космической станции (МКС). Эксперимент стартовал 12-го июля 2021-го года. Об этом в Twitter сообщил Космический центр им. Джона Кеннеди Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В сообщении говорится о том, что растения перца чили недавно принесли плоды. Цветки опыляли дистанционно. В NASA анонсировали сбор урожая в конце этого года.

В NASA отметили, что плоды, выращиваемые на МКС, по размеру меньше, чем на земле. Причины этого до конца выяснить пока не удалось. Кроме того, не все опыленные цветки дали плоды. Научиться выращивать растения в условиях микрогравитации является важной задачей, для того чтобы в будущем члены экипажа могли получать витамин С.

Урожай планируют собрать в конце октября и начале ноября. Часть перцев отправят на Землю для исследования.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на МКС отсняли две сцены для фильма "Вызов". Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также их дублеры находятся в космосе.

Фото и видео: Twitter / NASA"s Kennedy Space Center