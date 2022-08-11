NASA показало видео создания новейшей лунной космической станции Gateway

Американцы показали процесс сборки и начала работы нового проекта.

NASA (американское национальное космическое агентство по изучению космического пространства и аэронавтике) показало видео создания собственной новейшей лунной космической станции. Gateway будет использоваться для снабжения экспедиций на поверхность естественного спутника Земли в качестве базы. При этом срок эксплуатации проекта будет начат с того момента, когда силовой и двигательный элемент (от Maxar Technologies) состыкуется с жилым и логистическим аванпостом от компании Northrop Grumman. Далее автонавты прибудут на базу вместе с жилым модулем I-Hab, который предоставит Европейское космическое агентство.

После этого экспертами продемонстрирована последовательность космических пилотируемых полетов, а также другие элементы, которые будут доставлены на космическую станцию. В частности, на базу отправится робот-манипулятор Canadarm3, разработанный MDA и предоставленный Канадским космическим агентством.

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Фото и видео: YouTube / NASA Johnson