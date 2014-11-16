NASA опубликовало фото кратера, вероятно, образовавшегося после падения "Луны-25"

На поверхности Луны есть изменения.

Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter от американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировал новый кратер, который появился на поверхности естественного спутника Земли после крушения на поверхность Луны автоматической станции России "Луна-25".

Напомним, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с "Луной-25" стартовала с территории космодрома "Восточный" в 02:10 утра по московскому времени 11 августа, а 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. К 16 августа автоматическая станция "Луна-25" вышла на окололунную орбиту. СПециалисты выдали 19 на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Однако уже в 14:47 дня связь с устройством прервалась. По предварительным расчетам от аналитиков, "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов заметил, что работу начала аварийная комиссия. На текущий момент ключевой версией крушения "Луны-25"является нештатная работа двигательной установки. Известно, что в ходе коррекции орбиты она проработала 127 секунд вместо запланированных 84.

Песков: потеря "Луны-25" является поводом устранить ошибки, а не рвать на себе волосы.

Фото и видео: NASA