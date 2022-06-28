NASA: грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

Корабль должен будет сгореть в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном.

Официальные представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказали о том, что грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции. Трансляция велась NASA. Специалисты уточнили, что корабль от компании-оператора Northrop Grumman находился на околоземной орбите на протяжении четырех месяцев.

Отстыковка объекта зафиксирована в 14:07 по московскому времени. Отвод грузового космического корабля от станции произошло при помощи руки-манипулятора Canadarm 2 ("Канадарм-2") оператором, который находился на земле. Позже Cygnus, загруженный мусором с МКС, должен будет сгореть в плотных слоях атмосферы над акваторией тихого океана.

Напомним, что с помощью двигателя Cygnus NASA 25 июня удалось перевести МКС на более высокую орбиту. Американский аппарат использовали в этих целях впервые с 2011 года.

Космический корабль Crew Dragon покинул МКС.

Фото и видео: NASA