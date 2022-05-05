Космический корабль Crew Dragon покинул МКС

На борту находятся четыре члена экипажа.

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек от американской компании SpaceX покинул Международную космическую станцию. В Национальном аэрокосмическом агентстве по исследованию космического пространства ведется прямая трансляция с отстыковки объекта от орбитальной станции. Уточняется, что корабль п=отделился от МКС в 08:20 утра по московскому времени. Он должен приводниться в акватории Атлантического океана, вблизи побережья штата Флорида спустя сутки - в 07:43 по времени Москвы.

Напомним, что на борту корабля на Землю возвращаются астронавты NASA Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер. Экипаж находился на орбитальной станции с ноября 2021 года. Данная миссия для Crew Dragon стала третьей по счету.

Сейчас на МКС остаются россияне Олег Артемьев (командир), Сергей Корсаков и Денис Матвеев, а также американские представители Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, итальянка Саманта Кристофоретти.

Космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы.

Фото и видео: NASA

