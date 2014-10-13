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Космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы

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Красное знамя находится на модуле "Причал".

Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы. Эта миссия произошла в преддверии празднования Дня Победы. С территории Международной космической станции вышли Олег Артемьев и Денис Матвеев. Прямая трансляция с места событий велась на официальном сайте государственной корпорации "Роскосмос". Знамя было поднято в перерыве межд основными задачами около отечественного модуля "Причал".

В "Роскосмосе" уточнили, что вынести красное знамя за борт орбитальной станции предложил Олег Артемьев. Оба космонавта покинули МКС в 18 часов вечера по московскому времени 28 апреля. В их задачи входит разблокировка руки-манипулятора ERA, а также они проследят за первыми движениями устройства. Управление аппаратом осуществляет другой российский космонавт Сергей Корсаков, который находится внутри МКС.

Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде.

Фото и видео: "Роскосмос"

Теги: знамя победы, космос, мкс, открытый космос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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