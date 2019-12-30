Мюзикл "Кошки" получил "Золотую малину" как худший фильм

Худшим актером был признан Джон Траволта, а худшей актрисой – Хилари Дафф.

Мюзикл "Кошки" режиссера Тома Хупера получил премию "Золотая малина" в номинации "Худший фильм". Видеоролик с объявлением лауреатов награды за сомнительные достижения в кинематографе появился на портале YouTube.

В категории "Худший фильм" также были представлены ленты "Фанат", "Призраки Шэрон Тейт", "Мэдея на похоронах" и "Рэмбо: Последняя кровь".

Худшим актером был признан Джон Траволта за роли фильмах "Фанат" и "Бок о бок". Его соперниками были Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Франко и Дэвид Харбор.

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт". В число претендентов также вошли Энн Хэтэуэй, Франческа Хэйуорд, Тайлер Перри и Ребел Уилсон. Худшим режиссером признали Тома Хупера.

Стоит отметить, что еще в декабре 2019 года эксперты прогнозировали, что мюзикл "Кошки" станет главным провалом года. Кинокритики назвали "Кошек" запутанными и глупыми. Первым зрителям настолько не понравились образы главных персонажей, что режиссеру пришлось вносить изменения в дизайн. Мюзикл не спас даже звездный актерский состав, в числе которого оказались Джудит Денч, Идрис Эльба и Тейлор Свифт. В результате "Кошки" получили 82% отрицательных рецензий.

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков Земли. Все гости разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Кошки собираются вместе, и каждая рассказывает о себе – чем она так исключительна, и почему ее можно считать избранной.

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Видео: YouTube / Universal Pictures Russia