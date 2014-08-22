Мюзикл "Кошки" может стать главным провалом 2019 года

При бюджете в 95 млн долларов и рекламной компании в 115 млн, фильм собрал в прокате только 15 млн долларов.

Мюзикл "Кошки" режиссера Тома Хупера может стать главным провалом 2019 года. При бюджете в 95 млн долларов и рекламной компании в 115 млн, фильм собрал в прокате только 15 млн долларов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года. При этом фильм подвергли резкой критике сразу после выхода двух промо-роликов. Эксперты назвали его запутанным и глупым. Первым зрителям настолько не понравились образы главных героев, что режиссер был вынужден вносить изменения в дизайн. В результате "Кошки" получили 82 % отрицательных рецензий.

Вдобавок ко всему студия Universal Pictures случайно выпустила фильм с недоделанными эффектами (руки актеров оказались без шерсти).

Не спас проект и внушительный актерский состав. Главные роли в мюзикле исполнили звезды мирового уровня, в их числе Джудит Денч, Идрис Эльба и Тейлор Свифт.

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Кошки собираются вместе и рассказывают о себе – чем она так исключительна, и почему ее можно считать избранной.

Ранее критики назвали "Кошек" самым бессмысленным фильмом 2019 года.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia