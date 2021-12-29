  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мютцених обвинил посла Украины в "переходе границ"
Сегодня, 9:37
84
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мютцених обвинил посла Украины в "переходе границ"

0 0

Немецкий депутат считает неподобающим поведение Андрея Мельника.

Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге обвинил украинского посла в "переходе границ". Рольф Мютцених резко раскритиковал иностранного дипломата Андрея Мельника. По мнению политика, поведение украинца совершенно не помогает урегулированию кризиса. Об этом депутат заявил в интервью местным журналистам из медиагруппы Funke.

Действия украинского посла в Германии при этом никак нельзя назвать полезными. В частности, требуя от канцлера поставить ультиматум российскому президенту, он перешел границы.

Рольф Мютцених, немецкий депутат

Эксперт подчеркнул, что Берлин вступается за Киев в сфере национальной безопасности и пытается найти дипломатическое решение по конфликту на Донбассе. Перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву посол Украины в Германии потребовал от правительства поставить ультиматум российскому лидеру Владимиру Путину по отводу военнослужащих от государственной границы.

Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: андрей мельник, бундестаг, посол, сдпг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии