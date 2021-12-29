Немецкий депутат считает неподобающим поведение Андрея Мельника.

Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге обвинил украинского посла в "переходе границ". Рольф Мютцених резко раскритиковал иностранного дипломата Андрея Мельника. По мнению политика, поведение украинца совершенно не помогает урегулированию кризиса. Об этом депутат заявил в интервью местным журналистам из медиагруппы Funke.

Действия украинского посла в Германии при этом никак нельзя назвать полезными. В частности, требуя от канцлера поставить ультиматум российскому президенту, он перешел границы. Рольф Мютцених, немецкий депутат

Эксперт подчеркнул, что Берлин вступается за Киев в сфере национальной безопасности и пытается найти дипломатическое решение по конфликту на Донбассе. Перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву посол Украины в Германии потребовал от правительства поставить ультиматум российскому лидеру Владимиру Путину по отводу военнослужащих от государственной границы.

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