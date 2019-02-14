Мьянма пригласила российских инвесторов открыть рестораны русской кухни

Тет Тет Кхайн рассказала о стремлении властей страны развивать ресторанный бизнес.

Республика Союз Мьянма приглашает российских инвесторов открывать рестораны русской кухни в стране. Соответствующей информацией в интервью с журналистами "РИА Новостей" поделилась местный министр по туризму и гостиницам Тет Тет Кхайн. Глава профильного ведомства уточнила, что несмотря на то, что у Мьянмы есть своя привлекательная и вкусная кухня, власти в этой стране осознают, что есть путешественники, которым не понравятся местные деликатесы.

Мы пытались решить этот вопрос, но с нашими поварами не получилось воссоздать реальную русскую кухню. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы через это интервью пригласить российских инвесторов именно в ресторанном бизнесе. Тет Тет Кхайн, глава Минтуризма Мьянмы

Иностранная чиновница заметила, что местные рестораны с русской кухней будут пользоваться популярностью не только у российских туристов, но и представлять интерес и для коренного населения страны. Тет Тет Кхайн призвала желающих развивать подобные проекты в Мьянме начать реализовывать его при поддержке и содействии профильного ведомства. Гостья заметила, что дважды приезжала в Россию и пробовала там местные блюда, которые показались ей вкусными.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости