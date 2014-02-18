Карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме

Тет Тет Кхайн оценила преимущества российских карт.

Карты платежной системы "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Республике Союз Мьянма. Соответствующей информацией в интервью с журналистами "РИА Новостей" поделилась местный министр по туризму и гостиницам Тет Тет Кхайн. Иностранная чиновница заметила, что ее ведомство видит перспективы полноценной замены российской системы зарубежных аналогов, прекративших работу в Мьянме из-за введенных в отношении Мьянмы западного санкционного давления. Эксперт заметила, что номинально за вопрос отвечает министерство иммиграции страны.

....Но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз. Тет Тет Кхайн, глава Минтуризма Мьянмы

Тет Тет Кхайн указала на то, что в настоящее время владельцы банковских карт Visa и Mastercard не могут даже оплатить визовый сбор для того, чтобы приехать в Мьянму. По оценке местного министра, для подобных целей можно будет использовать "Мир".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости