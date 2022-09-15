Музыкант Скрипка пожаловался на отмену концертов украинцев из-за обвинений в фашизме

Музыкант считает, что украинцам не дают петь на своем языке по вине "длинных рук Кремля".

Солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка пожаловался на отмену концертов украинцев в Европе. Об этом сообщает издание "Страна", опубликовавшее видеообращение музыканта.

По словам Скрипки, выступления отменяют "под эгидой, что украинцы – это фашисты". Музыкант считает, что украинцам не дают петь на своем языке по вине "длинных рук Кремля". Также сообщается, что обращение Скрипки связано с отменой его концерта в Гамбурге.

Ранее экс-участник группы "Корни" рассказал, что был сильно зажат на "Фабрике звезд".

Видео: Telegram / Политика Страны