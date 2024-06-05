Музыка, написанная к произведениям Пушкина, прозвучит на улицах Петербурга

Почувствовать атмосферу праздника можно в различных местах города.

Сегодня, 6 июня, отмечается день рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Весь наш город сегодня наполнен музыкой в честь этого знаменательного события. "Петербургский дневник" составил специальный плейлист, включающий в себя композиции классических композиторов, созданные для театральных постановок по произведениям Пушкина.

Почувствовать атмосферу праздника можно в различных местах нашего города. С 14 до 20 часов 6 июня каждый час музыка будет звучать на следующих локациях: Мытнинская набережная; Биржевой мост; Стрелка Васильевского острова; Университетская набережная; Дворцовый мост; Адмиралтейская набережная; Дворцовая набережная; Парк Авиаторов; Московский парк Победы; Таврический сад; Троицкий мост; Южная дорога; Муринский парк; Сквер Раисы Штрейс.

Кроме того, в ночь с 6 на 7 июня в нашем городе состоится разведение Дворцового моста. В рамках звукового шоу прозвучат фрагменты произведений русских композиторов XIX-XX веков, вдохновленных творчеством поэта.

Ранее мы сообщили о том, что на площади Искусств отмыли памятник Пушкину.

Фото: Wikipedia (A.Savin)