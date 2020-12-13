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Дворцовый мост разведут под музыку, написанную по произведениям Пушкина
Сегодня, 16:30
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Дворцовый мост разведут под музыку, написанную по произведениям Пушкина

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Зрители услышат увертюры к операм "Борис Годунов", "Пиковая дама", "Евгений Онегин".

Сегодня, 6 июня, во всем мире отмечают день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В ночь на 7 июня в городе на Неве разведут Дворцовый мост. В эту ночь пройдет звуковое шоу, во время которого прозвучат отрывки из произведений русских композиторов XIX-XX веков, написанные к произведениям классика. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике"

Зрители услышат увертюры к операм "Борис Годунов", "Пиковая дама", "Евгений Онегин". Музыкальный вечер начнется с  "Гимна великому городу" из балета "Медный всадник".

"Пушкинскую" часть сезона "Поющих мостов" можно послушать в ночь с 7 на 8 июня и в ночь на 9 июня.

Ранее мы писали, что в Камероновой галерее открылась экспозиция "Поэт и царь".

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ

Теги: дворцовый мост, музыка, пушкин, разводка мостов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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