Дворцовый мост разведут под музыку, написанную по произведениям Пушкина

Зрители услышат увертюры к операм "Борис Годунов", "Пиковая дама", "Евгений Онегин".

Сегодня, 6 июня, во всем мире отмечают день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В ночь на 7 июня в городе на Неве разведут Дворцовый мост. В эту ночь пройдет звуковое шоу, во время которого прозвучат отрывки из произведений русских композиторов XIX-XX веков, написанные к произведениям классика. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Зрители услышат увертюры к операм "Борис Годунов", "Пиковая дама", "Евгений Онегин". Музыкальный вечер начнется с "Гимна великому городу" из балета "Медный всадник".

"Пушкинскую" часть сезона "Поющих мостов" можно послушать в ночь с 7 на 8 июня и в ночь на 9 июня.

Ранее мы писали, что в Камероновой галерее открылась экспозиция "Поэт и царь".

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ