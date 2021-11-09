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Мужчину застрелили в деревне под Красногорском

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СК РФ возбудил уголовное дело.

В деревне Гольево под Красногорском нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на официальных представителей Следственного комитета по Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство.

8 ноября 2021 года на летней кухне в частном доме, расположенном в деревне Гольево Красногорского городского округа, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди.

пресс-служба СК РФ по Подмосковью

В настоящее время место преступления уже осмотрено криминалистами и следователями. Ведутся необходимые оперативные мероприятия.

ФСБ на видео показала оружие ячейки ИГ*, готовившей теракты в Москве.

Видео: Telegram / 112
 

Теги: гольево, красногорск, подмосковье, следственный комитет
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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