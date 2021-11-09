Мужчину застрелили в деревне под Красногорском

В деревне Гольево под Красногорском нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на официальных представителей Следственного комитета по Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство.
8 ноября 2021 года на летней кухне в частном доме, расположенном в деревне Гольево Красногорского городского округа, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди.
пресс-служба СК РФ по Подмосковью
В настоящее время место преступления уже осмотрено криминалистами и следователями. Ведутся необходимые оперативные мероприятия.
ФСБ на видео показала оружие ячейки ИГ*, готовившей теракты в Москве.
Видео: Telegram / 112
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все